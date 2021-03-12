У стратегію деокупації Криму не внесли принципові пропозиції Меджлісу, - Чубаров

В стратегію деокупації та реінтеграції Криму, затверджену Радою нацбезпеки та оборони, не потрапила низка принципових пропозицій Меджлісу кримськотатарського народу. Представники Меджлісу брали участь в обговоренні початкового тексту публічної частини стратегії.

Про це заявив глава Меджлісу Рефат Чубаров у Facebook .

Меджліс пропонував включити в завдання стратегії "захист і реалізацію невід'ємного права на самовизначення кримськотатарського народу в складі суверенної і незалежної Української держави".

В тексті також пропонували внести визначення статусу Криму - "як національно-територіальної автономії, утвореної в межах Кримського півострова на основі реалізації кримськотатарським народом як корінним народом України свого права на самовизначення, і є невід'ємною складовою України, яка здійснює повноваження, визначені Конституцією України"

Секретар РНБО Олексій Данилов зазначив, що пропозиції Меджлісу може врахувати Кабмін при розробці заходів щодо реалізації цієї стратегії.

Водночас відзначається, що частина пропозицій і зауважень Меджлісу все-таки була врахована.