Стратегия Кремля: почему Путин бьет по гражданским украинцам во время разговоров о "мире"

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Почему Путин атакует мирных украинцев именно на фоне переговоров с США?

Являются ли массовые жертвы в Кривом Роге и Сумах частью общей стратегии Кремля?

Что стоит за варварскими обстрелами украинских городов?

Пытается ли Путин таким образом сломать волю украинцев к сопротивлению?

Будут ли повторяться обстрелы мирных городов и почему это важно для Путина?

Элемент общей стратегии Кремля

Путинская армия 4 апреля для обстрела Кривого Рога применила баллистическую ракету "Искандер-М" с кассетной боевой частью, которая разорвалась в воздухе над жилым микрорайоном.

Такая варварская атака была рассчитана на максимальное поражение площади и большого количества людей. Что в итоге привело к гибели 19 человек, девять из которых - дети. Через несколько часов город был атакован еще и ударными беспилотниками, что вызвало пожары в некоторых районах, один человек погиб.

Несмотря на то, что по миру облетели фотографии с кадрами погибших с детской площадки, в Минобороны РФ цинично отчитались о "поражении места совещания с командирами и инструкторами в одном из ресторанов Кривого Рога". В Кремле тем временем продолжили врать, что "не бьют по гражданским". Зато Генштаб ВСУ официально опроверг российскую ложь.

Уже позже, россияне фактически тем же почерком повторили террористическую атаку. 13 апреля в Вербное воскресенье враг выпустил две баллистические ракеты по самому центру Сум. При этом противник снова запустил ракеты в кассетном исполнении. Атака привела к гибели 35 человек, а еще 119 получили ранения (среди жертв и пострадавших также есть дети).

В очередной раз, пытаясь оправдать свой террористический удар по мирным украинцам, Минобороны РФ придумало версию об ударе "Искандеров" по месту "проведения совещания командного состава ВСУ".

Украинский военный обозреватель Константин Машовец в комментарии РБК-Украина отмечает, что удары россиян по Кривому Рогу и Сумах стоит расценивать как целенаправленный террор против гражданских.

"Во-первых, я считаю, что это действительно направленный террор именно против мирного населения. Во-вторых, я считаю, что это один из элементов общей стратегии Кремля, которую он реализует в ходе войны", - говорит Машовец.

По его мнению, целью именно этого элемента является влияние на общественное сознание украинского народа.

"А именно такой способ, как нанесение мощных ударов, связанных с большим количеством жертв среди мирного, является наиболее эффективным в смысле воздействия. Именно такие случаи (по мнению Кремля) должны очень быстро оказать влияние массово на сознание людей", - добавляет эксперт.

Почему Путин бьет по гражданским украинцам на фоне переговоров с США

Отметим, что эти удары РФ происходят в то время, когда президент США Дональд Трамп пытается достичь всеобъемлющего прекращения огня, не говоря уже о том, что пока ему не удалось заставить РФ придерживаться даже энергетического.

Примечательно, что после атаки РФ по Кривому Рогу, Трамп, который в последнее время хоть и не резко, но все же выражает недовольство действиями Москвы, призвал Россию "шевелиться", чтобы завершить войну в Украине.

Также 11 апреля состоялась встреча между российским диктатором Владимиром Путиным и спецпредставителем Трампа Стивом Уиткоффом. Впрочем, пока Вашингтон продолжал дипломатические усилия, Москва в очередной раз провела террористическую атаку против украинцев, нацелившись уже на город Сумы.

Комментируя смертоносную атаку войск РФ, Трамп назвал обстрел Сум "ужасным" и добавил, что "россияне допустили ошибку"

"Мне сказали, что россияне допустили ошибку, но я считаю это ужасным. Эта война - ужасная. Да, это их ошибка, но спросите их самих", - заявил глава Белого дома.

Впрочем, возникает вопрос - зачем Путин активно прибегает к обстрелу украинских городов именно на фоне переговоров с США о прекращении российско-украинской войны? По словам эксперта Машовца, диктатор очевидно считает террористические удары более важными для себя в смысле ведения войны, чем собственно сами переговоры.

"Ну, то есть он (Путин - ред.) не относится к ним серьезно", - акцентирует эксперт.

Подобные удары будут продолжаться?

Тот факт, что удары по Украине продолжаются во время любых переговорных треков, показывает, что Путин стремится не к миру, а к капитуляции Украины или замораживанию конфликта на своих условиях. Это подчеркивает украинская власть, которая призывает Запад к давлению на главу Кремля.

Оценки Трампа, что Путин "готов к миру" не совпадают с реальностью, ведь даже когда формально ведутся переговоры о прекращении огня, Россия не прекращает обстрелов, а наоборот бьет с большей силой. Поэтому возникает еще один вопрос - может ли глава Кремля специально себя показывать сумасшедшим перед США с какой-то целью?

"Это уже мы вступаем на тропу допусков. Что он там, как он там показывает, сумасшедшим или сумасшедшим, или какие он там хочет показать - это скорее какие-то дела допусков, домыслов, конспирологии", - отвечает обозреватель Машовец.

На уточняющий вопрос, означает ли это, что есть угроза, что такие целенаправленные удары России по гражданским украинцам будут повторяться, эксперт ответил утвердительно.

"Да, есть. Это просто вполне реально", - подытожил собеседник.