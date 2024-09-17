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Казнь военнопленного мечом. Офис генпрокурора начал расследование

Вторник 17 сентября 2024 12:13
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Казнь военнопленного мечом. Офис генпрокурора начал расследование Фото: Андрей Костин, генеральный прокурор Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Сегодня, 17 сентября, стало известно о вероятной казни украинского военнопленного мечом российскими оккупантами. Офис генерального прокурора приступил к расследованию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Офиса генпрокурора.

Отмечается, что Донецкая областная прокуратура начала досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством.

Согласно сообщениям Telegram-каналов, которые опубликовали информацию о казни украинского защитника, военное преступление было совершено в городе Новогродовка. На обнародованных фотографиях на одной из рук погибшего военного была липкая лента. В частности на нем отсутствовала военная экипировка.

"Преступный режим продолжает целенаправленную политику по уничтожению всего украинского, демонстрируя на весь мир свою сверхзвериную жестокость и цинично попирая любые ценности и нормы цивилизованного мира. Наша цель - найти и наказать каждого, кто причастен к этим преступлениям. Мир должен видеть зверства оккупантов и решительно реагировать на каждый такой случай", - заявил генеральный прокурор Андрей Костин.

Сейчас проводятся следственные и розыскные действия, а также исследуются обстоятельства преступления для установления причастных и виновных лиц.

Военные преступления России

В июне 2024-го, Костин рассказал, что на тот момент, с начала полномасштабной войны, в целом было задокументировано почти 130 тысяч случаев военных преступлений. В частности среди этих преступлений - 301 случай сексуального насилия.

Также уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец отметил, что все, кто находится во вражеском плену - подвергаются системе пыток.

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