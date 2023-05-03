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Не страшны даже ядерные удары. В ВСУ показали, где хранятся HIMARS

Фото: в ВСУ показали, где хранятся HIMARS (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

ВСУ хранят ракетные установки HIMARS на военных объектах, построенных еще во времена Советского союза. Им не страшны даже ядерные удары.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Twitter-аккаунт Министерства обороны Украины.

Как рассказал на видео военнослужащий, врагу, с начала полномасштабной войны, не удалось уничтожить ни одной установки HIMARS.

На видео солдат также обратился к оккупантам. По его словам, российское командование умышленно обманывает своих солдат, убеждая их в том, что в ВСУ почти не остались HIMARS. Он показал изнутри один из военных объектов, на которых хранится техника.

"Это военные объекты, построенные еще в Советском Союзе. Им не страшны даже ядерные удары. С начала войны не было уничтожено ни одной системы HIMARS... Российский солдат, продолжай присылать мне координаты целей, и тогда смерть не обрушится на тебя с неба", - сказал военный.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что военные недавно показали работу HIMARS на Донецком направлении.

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