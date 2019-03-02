У Страсбурзі зруйнували єврейський меморіал

Влада міста заявила, що роблять все можливе для упіймання вандалів

Заместитель мэра Страсбурга Ален Фонтанель сообщил, что на месте старой синагоги был разрушен мемориальный камень, который расположен на месте синагоги, что была сожжена нацистами в 1940 году. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BBC.

Фонтанель заявил, что данные действия являются "новым актом антисемитизма в нашем городе", а также добавил, что "история повторяется". Он рассказал, что власти города делают все возможное для того, что бы поймать нападавших.

Также сообщается, что в прошлом месяце были осквернены могилы на близлежащем еврейском кладбище. Могилы были разрисованы свастиками и антисемитскими лозунгами на кладбище в Катценхайме, который находится в 20 километрах от Страсбурга.

Президент Франции Эммануэль Макрон, который посетил место происшествия, выразил свою "полную решимость бороться с антисемитизмом во всех его формах".

Напомним, президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что антисемитизм достиг худшего уровня со Второй мировой войны. По мнению Макрона, ситуация с антисемитизмом только ухудшается.