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Країни Заходу можуть навчати військових ЗСУ використовувати зброю зразка НАТО, - Bloomberg

Фото: країни НАТО думають навчати українських військових використати сучасну зброю (Getty Images)
Автор: Володимир Костирін

Деякі країни-члени НАТО можуть почати навчання українських військовослужбовців за кордоном використовувати та обслуговувати більш сучасну зброю.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

Така можливість розглядається, враховуючи перспективу, що війна Росії проти України затягнеться на місяці чи навіть роки.

За словами одного з джерел видання, знайомих з дискусіями між "Великою сімкою" і членами НАТО, метою є допомога Україні поступово перейти від використання озброєння радянських часів до техніки натовського зразка і відповідних стандартів.

Так, союзники зараз значною мірою утримуються від поставок сучасної зброї, щоб не навчати українські сили її застосуванню. При цьому східні держави НАТО ризикують в якийсь момент залишитися без обладнання радянського виробництва.

У публікації також зауважується, що така допомога, ймовірно, приверне увагу РФ, яка в березні завдала ракетних ударів по міжнародному миротворчому і центру безпеки на Яворівському полігоні, де проходили навчання ЗСУ з військовими США та інших країн.

Раніше повідомлялося, що Чехія відправила в Україну танки Т-72 радянського виробництва, реактивні системи залпового вогню, гаубиці та БМП.

Також ми писали про те, що Словаччина передала Україні систему ППО С-300 за запитом нашої країни. Сама ж тепер отримає від США систему протиракетної оборони Patriot.

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НАТОЗбройні сили УкраїниВійна Росії проти України