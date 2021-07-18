Країни ОПЕК+ подолали розбіжності і домовилися підвищити видобуток нафти

Крім того, угоду про обмеження видобутку продовжено з квітня по грудень 2022 року.

Згідно з рішенням база відліку зниження видобутку нафти з травня 2022 року буде підвищена Саудівській Аравії з 11 до 11,5 млн б/с, для Росії - з 11 до 11,5 млн б/с, для ОАЕ - з 3,2 до 3,5 млн б/с, для Іраку - з 4,65 до 4,8 млн б/с, для Кувейту - з 2,8 до 2,96 млн б/с.

ОПЕК+ в минулому році погодила рекордне скорочення видобутку майже на 10 мільйонів барелів на добу на тлі спаду попиту, викликаного пандемією, і поступово знизила їх до приблизно 5,8 мільйона барелів на добу.

Група планувала пом'якшити зниження ще на 2 мільйони барелів на добу з серпня по грудень 2021 року, оскільки ціни на нафту піднялися до максимумів.