ru ua
Чт, 02 червня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Країни ОПЕК+ наростять видобуток, щоб замістити нафту з Росії

Новость на русском →
Москва, Четвер 02 червня 2022 19:31
Країни ОПЕК+ наростять видобуток, щоб замістити нафту з Росії Фото: країни ОПЕК+ домовилися збільшити обсяги видобутку нафти (GettyImages)
Автор: Сергей Новиков

Учасники формату ОПЕК+ домовилися збільшити обсяги видобутку нафти приблизно на 50%, щоб замістити російську частку на світовому ринку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

Повідомляється, що міністри енергетики країн-учасниць формату ОПЕК+ домовилися збільшити видобуток нафти на 648 000 барелів на день в липні і серпні, хоча раніше обговорювалося збільшення на 432 000 барелів на день.

Перед зустріччю виробників нафти впали ціни на новинах про те, що Саудівська Аравія та інші готові заповнити різницю на ринку, яка з'явиться у зв'язку з введенням нафтового ембарго проти Росії, і навіть виключити РФ з ОПЕК+.

"Сполучені Штати вітають сьогоднішнє важливе рішення ОПЕК+ про збільшення видобутку. Ми визнаємо роль Саудівської Аравії як голови ОПЕК+ та її найбільшого виробника в досягненні цього консенсусу", - зазначила прес-секретар Білого дому Карін Жан-П'єр.

Видобуток в Росії значно скоротився після вторгнення в Україну через західні санкції, труднощі з доставкою і відмови деяких покупців від російської нафти. За даними Міжнародного енергетичного агентства, її видобуток був на 1,3 млн барелів на день нижче квітневої мети ОПЕК+.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Російську Федерацію можуть виключити з угоди з обмеження видобутку нафти.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація Нафта
NEWS
Меркель після трьох місяців мовчання висловила солідарність з Україною
Меркель після трьох місяців мовчання висловила солідарність з Україною
DAILY
Сценарії війни. Як далеко може зайти російська армія в Україні
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Сценарії війни. Як далеко може зайти російська армія в Україні