Країни ОПЕК + домовилися збільшити видобуток нафти в березні

Стани ОПЕК+ прийняли рішення продовжити нарощувати щомісячне виробництво нафти. У березні 2022 року добовий видобуток буде збільшено на 400 тисяч барелів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на п ресреліз ОПЕК .

"Збільшити щомісячний загальний видобуток на 0,4 млн барелів на добу в березні 2022 року відповідно до доданого графіка", - йдеться в релізі.

Учасники зустрічі підтвердили план коригування щомісячного видобутку нафти, затверджений на 19-й нараді ОПЕК+. Сторони підкреслили важливість дотримання повної відповідності механізму компенсації, використовуючи продовження його періоду до кінця червня 2022 року.

Наступна зустріч представників країн ОПЕК+ запланована на 2 березня 2022 року.