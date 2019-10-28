Країни коаліції по боротьбі з ІД зберуться на нараду найближчим часом

Фото: Флоранс Парлі (flickr.com Kévin Veau)

Міністр збройних сил Франції повідомила, що її країна не брала участі в операції

Нарада країн-учасниць коаліції по боротьбі з терористичним угрупуванням "Ісламська держава" (ІД) відбудеться найближчим часом. Про це повідомила міністр Збройних сил Франції Флоранс Парлі в інтерв'ю Le Parisien.

Також вона додала, що Франція не брала участі в операції з ліквідації лідера ІД Абу Бакра аль-Багдаді.

"Франція з усією відповідальністю підходить до своєї участі в міжнародній коаліції та вимагає від своїх партнерів, щоб і вони в повній мірі присвячували себе боротьбі з ІД. Ми також виступаємо за те, щоб дане питання було піднято на Раді Безпеки ООН", - сказала міністр.

У той же час, підкреслила Парлі, Франція вважає, що потрібно провести переконфігурацію цієї коаліції. Це питання вже було піднято на нещодавній зустрічі міністрів країн НАТО. Також відбулися переговори на цю тему з представниками США, Великої Британії, Німеччини та Туреччини.

"Найближчим часом відбудеться зустріч представників країн коаліції, тому що ситуація терміново потребує цього. Роль США, які очолюють її і вносять в неї найбільший внесок, залишається ключовою, але в той же час абсолютно необхідно прояснити її", - вважає міністр.

Парлі відзначила проведення операції з ліквідації лідера ІД як гарну новину, оскільки це може сприяти ослабленню угруповання. Однак, на думку міністра, смерть аль-Багдаді - це лише етап, а не завершення процесу.

"Але в той же час всім зрозуміло, що ліквідація аль-Багдаді, вчинена після довгого пошуку, не означає закінчення боротьби ні проти ІД, ні проти тероризму", - підкреслила французький військовий міністр.

Нагадаємо, Сполучені Штати Америки провели операцію, спрямовану проти лідера "Ісламської держави" Абу Бакра аль-Багдаді. Заяву про ліквідацію лідера зробив американський президент Дональд Трамп.

Пізніше з'явилася інформація, що у ІД ще в серпні був призначений новий лідер, а сам аль-Багдаді до моменту смерті залишався лише технічним лідером.