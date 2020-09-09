Країни G7 закликали Росію встановити винних в отруєнні Навального

Міністри закордонних справ країн G7, а також Високий представник Європейського союзу заявили про рішуче засудження підтвердженого отруєння російського опозиціонера Олексія Навального. Росію закликали негайно притягнути винних до відповідальності.

Про це йдеться в заяві ,оприлюдненій на сайті Держдепу США.

Міністри G7 відзначають, що будь-яке застосування хімічної зброї в будь-якому місці, в будь-який час, ким би то не було і при будь-яких обставинах неприйнятне і суперечить міжнародним нормам.

"Ми, міністри закордонних справ G7, закликаємо Росію в терміновому порядку і повністю встановити прозорість щодо того, хто несе відповідальність за цей огидний напад з отруєнням, і, з огляду на зобов'язання Росії по Конвенції про хімічну зброю, притягнути винних до відповідальності", - йдеться в заяві.

Також зазначається, що напад на Навального є серйозним ударом по демократії і політичному плюралізму в Росії.

Раніше Організація об'єднаних націй закликала Росію співпрацювати щодо розслідування отруєння Навального.

Крім того, лідери Франції і Великобританії закликали Росію пояснити ситуацію з отруєнням Навального.