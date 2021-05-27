Країни G7 пригрозили Білорусі новими санкціями через арешт Протасевича

"Найрішучішим чином засуджуємо безпрецедентні дії білоруської влади щодо арешту незалежного журналіста Романа Протасевича і його супутниці Софії Сопеги після примусової посадки рейсу FR4978 в Мінську 23 травня", - заявили в G7.

Як наголосили в G7, дії білоруського режиму поставили під загрозу безпеку пасажирів та екіпажу рейсу Ryanair, а також були серйозним нападом на правила, які регулюють цивільну авіацію.

"Ми закликаємо Міжнародну організацію цивільної авіації (ІКАО) терміново вирішити цю проблему для дотримання правил та стандартів ІКАО", - йдеться у заяві.

Вчинок режиму Лукашенка, як кажуть країни G7, також являє собою серйозну атаку на свободу ЗМІ, тому "Велика сімка" вимагає негайного звільнення Протасевича та Сопеги.

"Ми будемо нарощувати наші зусилля, в тому числі шляхом введення додаткових санкцій, якщо це буде необхідно, для підвищення відповідальності за дії білоруського режиму", - зазначили в G7.