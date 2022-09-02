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Країни G7 планують ввести ліміт цін на російську нафту з 5 грудня, - FT

Фото: країни G7 підтримають ліміт цін на російську нафту (Facebook.com/G7)
Автор: Константин Широкун

Країни G7 мають намір ввести граничний ліміт цін на нафту з Росії з 5 грудня, а на російські нафтопродукти – з 5 лютого 2023 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Financial Times.

Міністри фінансів країн "Великої сімки" в п'ятницю підтримають введення обмежень ціни на російську нафту.

Відзначається, що ліміт цін на російську нафту, який мають намір прийняти країни G7, буде діяти відповідно до термінів ембарго ЄС: з 5 грудня планується ввести ліміт цін на нафту, з 5 лютого наступного року - на нафтопродукти.

Нагадаємо, раніше Reuters писало, що G7 планує обмежити вартість російської нафти до початку грудня. Сторони хочуть, щоб стеля цін спрацювала в ЄС і членах "Великої сімки" синхронно.

За даними Bloomberg, США і союзники планують встановити максимальну ціну для російської нафти на рівні 40-60 доларів за барель.

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