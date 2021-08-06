Країни G7 і ЄС звинуватили Іран у нападі на танкер біля оману

"Ми засуджуємо беззаконний напад на торгове судно біля узбережжя оману 29 липня, в результаті якого загинули громадяни Великобританії і Румунії. Це був навмисний і цілеспрямований напад, і явне порушення міжнародного права", - сказано в заяві.

Глави МЗС країн G7 і ЄС підкреслили, що є всі докази причетності Ірану до нападу на танкер. "Це атаці немає виправдання", - додали дипломати.

Тегеран закликали "припинити всі дії, несумісні з резолюціями Ради Безпеки ООН".

"Судам має бути дозволено вільне плавання відповідно до міжнародного права. Ми продовжимо робити все можливе для захисту всього судноплавства, від якого залежить світова економіка, щоб воно могло працювати вільно і без загроз з боку безвідповідальних і насильницьких дій", - уточнюється в повідомленні.

Дипломати назвали поведінку Ірану і його підтримку "маріонеткових сил і недержавних збройних формувань", загрозливим миру і міжнародній безпеці.

"Ми закликаємо Іран припинити будь-яку діяльність, несумісну з відповідними резолюціями Ради Безпеки ООН", - підкреслюється в заяві.