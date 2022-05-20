Країни G7 домовилися створити альянс для запобігання глобального голоду

Альянс має організувати як фінансування, так і співробітництво держав у забезпеченні населення світу. Зазначається, що зараз це під загрозою, зокрема, через війну Росії проти України.

18 травня на зустрічі в Берліні міністр розвитку Німеччини Свенья Шульце закликала G7 докласти спільних зусиль для боротьби з голодом, який може наступити унаслідок війни в Україні, і запропонувала новий альянс з глобальної продовольчої безпеки.

Нагадаємо, за оцінками ООН, через війну в Україні застрягли близько 25 млн тонн зерна, що вже спровокувало глобальне зростання цін.

Президент Володимир Зеленський впевнений, що чим швидше вдасться звільнити всю Україну від російських військ, тим швидше зникне загроза голоду в бідних країнах.

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