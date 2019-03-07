Країни Євросоюзу відхилили чорний список країн, пов'язаних з відмиванням грошей

13 лютого Єврокомісія представила перелік країн та територій, операції з якими можуть становити загрозу

Представители всех 28 стран Европейского союза отклонили представленный ранее Еврокомиссией черный список стран и территорий, сделки с которыми могут представлять угрозу для ЕС. Об этом сообщили источники в дипломатических кругах в Брюсселе, передает РБК-Украина со ссылкой на DW.

По информации источников, члены Комитета постоянных представителей ЕС раскритиковали критерии, на основе которых составлен список, назвав их непрозрачными и неубедительными.

Отмечается, что в Евросоюзе, в частности, против включения в черный список Саудовской Аравии и четырех принадлежащих США территорий - Виргинских островов, Американского Самоа, Пуэрто-Рико и Гуама.

Ранее саудовский король Сальман бен Абдель Азиз Аль Сауд предостерег страны ЕС от принятия черного списка, заявив, что этот шаг может привести к трудностям для торговли и инвестиционных отношений с Эр-Риядом. А внесение в список американских территорий раскритиковал посол США при ЕС Гордон Сондленд.

Отметим, 13 февраля Еврокомиссия представила перечень стран и территорий, где, по ее заключению, наблюдаются существенные недостатки в сфере борьбы против отмывания денег и финансирования терроризма. Планируется настоятельно рекомендовать странам ЕС подвергать тщательной проверке финансовые операции с участием физических и юридических лиц из этих государств и территориальных образований.

В перечень попали, в частности, Афганистан, Пакистан, Иран, Ирак, Сирия, Ливия, Тунис, Йемен, Северная Корея, Багамские острова, Панама, Эфиопия, Гана и Нигерия.

Одобренный Еврокомиссией список должен быть поддержан Европарламентом и Советом ЕС на уровне министров.

Напомним, Совет Европейского союза одобрил создание механизма мониторинга прямых иностранных инвестиций для борьбы с отмыванием денег.