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Країни ЄС отримають понад 12 млн доз вакцини Pfizer до кінця року

Автор: РБК-Україна

Країни Європейського союзу отримають 12,5 млн доз вакцини від коронавірусу Pfizer і BioNTech. Такий обсяг доз вакцини отримає ЄС до кінця поточного року.

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Про це заявив головний комерційний директор BioNTech Шон Маретт, передає Reuters.

За його словами, поставки почнуться в найближчі п'ять днів.

Нагадаємо, напередодні ЄС погодив вартість вакцини від коронавірусу компаній Pfizer і BioNTech. Одна доза вакцини Comirnaty буде коштувати 15,5 євро.

Крім того, 21 грудня Європейське агентство з лікарських засобів (EMA) схвалило використання вакцини від COVID-19

першою у світі вакцину від коронавірусу Pfizer і BioNTech схвалила Великобританія. Вакцинація британського населення розпочалася 8 грудня.

Раніше повідомлялося, що країни-члени Євросоюзу почнуть масову вакцинацію населення від COVID-19 27 грудня. При цьому віце-президент Єврокомісії Маргаритис Схинас пообіцяв, що дозвіл на продаж вакцин від COVID-19 буде видано через дві доби після її схвалення.

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