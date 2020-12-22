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Страны ЕС получат более 12 млн доз вакцины Pfizer до конца года

Автор: РБК-Украина

Страны Европейского союза получат 12,5 млн доз вакцины от коронавируса Pfizer и BioNTech. Такой объем доз вакцины получит ЕС до конца текущего года.

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Об этом заявил главный коммерческий директор BioNTech Шон Маретт, передает Reuters.

По его словам, поставки начнутся в ближайшие пять дней.

Напомним, накануне ЕС согласовал стоимость вакцины от коронавируса компаний Pfizer и BioNTech. Одна доза вакцины Comirnaty будет стоить 15,5 евро.

Кроме того, 21 декабря Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) одобрило использование вакцины от COVID-19

первой в мире вакцину от коронавируса Pfizer и BioNTech одобрила Великобритания. Вакцинация британского населения началась 8 декабря.

Ранее сообщалось, что страны-члены Евросоюза начнут массовую вакцинацию населения от COVID-19 27 декабря. При этом вице-президент Еврокомиссии Маргаритис Схинас пообещал, что разрешение на продажу вакцин от COVID-19 будет выдано через двое суток после ее одобрения.

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