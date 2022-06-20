Усі країни ЄС підтримують статус кандидата для України, - Стефанішина

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на віце-прем'єр-міністра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольги Стефанішиної під час телемарафону .

"Кожна з цих країн (які були проти статусу кандидата - ред.) після рішення Єврокомісії у п'ятницю підтвердила, що підтримає надання Україні статусу кандидата", - наголосила Стефанішина.

За словами міністра, зараз вона може підтвердити, що на 20 червня Україна має консенсус серед лідерів країн ЄС.