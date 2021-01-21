ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Новини шоу-бізнесу
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

Країни ЄС домовилися про взаємне визнання тестів на коронавірус

Брюссель, Четвер 21 січня 2021 21:49
Країни ЄС домовилися про взаємне визнання тестів на коронавірус
Фото: ПЛР-тестування (РБК-Україна)
Автор: Роман Тверденко

Країни Європейського союзу домовилися про взаємне визнання результатів тестування на коронавірус. Це дозволить безперебійно функціонувати внутрішнього ринку ЄС.

Це рішення опубліковано за підсумками саміту країн Євросоюзу.

У рекомендаціях міститься заклик до визнання результатів експрес-тестів на антигени і ПЛР-тестів. Рекомендується також обмінюватися стандартизованим набором даних, розробити загальний список експрес-тестів на антигени коронавіруса, визначити пріоритети ситуацій для їх використання і так далі.

Підкреслюється, що взаємне визнання тестів дозволить пом'якшити поширення вірусу і сприятиме безперебійному функціонуванню внутрішнього європейського ринку, буде мати важливе значення для полегшення переміщення між країнами, відстежування контактів і лікування.

Раніше повідомлялося, що ряд країн на півдні Європи, в яких є популярні морські куророты, виступають за введення прищепних сертифікатів. Їх можуть отримувати ті, хто прищепився від коронавірусу.

Також відомо, що країнам Євросоюзу можуть дозволити вводити заборони на в'їзд громадянам Великобританії. Такі заходи можуть прийняти в рамках стримування поширення британського штаму COVID-19.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України В світі Евросоюз

News
On Top
Продовжуючи переглядати RBC.UA Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Політикою конфіденційності Правилами користування сайтом і згодні з використанням файлів cookie. Ознайомитися
Погоджуюся