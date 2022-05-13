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Країни "Великої сімки" мають намір виділити Україні 30 млрд євро допомоги, - Spiegel

Фото: країни G7 виділять Україні 30 млрд євро (GettyImages)
Автор: Олександр Білоус

Міністри фінансів Групи семи промислово розвинених країн (G7) мають намір домовитися про надання Україні фінансової підтримки в розмірі близько 30 мільярдів євро. Це має відбутися на зустрічі в Німеччині наступного тижня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Spiegel.

Допомога, яка призначена для покриття фінансових потреб країни, що роздирається війною до кінця року, буде надана у вигляді кредитів і грантів, а це означає, що Києву не доведеться повертати всю суму, повідомив Spiegel, з посиланням на джерела, що беруть участь в переговорах.

У повідомленні йдеться, що у цього плану все ще існують противники. При цьому одна європейська країна ще не погодилася брати участь у програмі.

Нагадаємо, прем'єр-міністр України Денис Шмигаль під час візиту до Вашингтона заявив, що під час війни бюджетний дефіцит сягає 5 млрд доларів місяць.

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