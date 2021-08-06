Країни Балтії вимагають розширити санкції проти Білорусі через мігрантів

У заяві йдеться, що прем'єр-міністри країн Балтії рішуче засуджують всі спроби Білорусі використовувати нелегальну міграцію для надання політичного тиску на ЄС і його держави-члени.

Прем'єр-міністр Литви Інгріда Шимоніте підкреслила, що зовнішній кордон ЄС з сусідом, що знаходиться під контролем диктатора, не може обійтися без фізичного бар'єру, і Литва не бачить альтернативи його будівництву.

"Наша принципова позиція полягає в тому, що ЄС повинен інвестувати у зміцнення захисту своїх зовнішніх кордонів. Відповідальність за захист зовнішніх кордонів ЄС не може лежати тільки на державах-членах - це спільна відповідальність всього ЄС", - заявила вона.

Прем'єр-міністр Литви підкреслила, що вся відповідальність за незаконне ввезення мігрантів і наслідки цього злочину лежить на білоруському режимі, оскільки його Державні установи та прикордонні служби безпосередньо сприяють його організації.

"Стрімко погіршується ситуація на зовнішньому кордоні ЄС вимагає швидкої, жорсткої і рішучої відповіді білоруському режиму, а також активізації дипломатичної, фінансової та технічної підтримки Литви. Переговори ЄС з країнами походження нелегальної міграції мають першорядне значення",-йдеться в спільній заяві прем'єр-міністрів країн Балтії.

Заява закликає Раду ЄС і партнерів розширити індивідуальні та секторальні санкції щодо білоруського режиму, а також встановити новий режим санкцій щодо всіх сторін, залучених в спонсороване державою використання потоків нелегальної міграції.