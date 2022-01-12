RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Країни Балтії через Росію хочуть збільшити чисельність військ НАТО на своїй території

Автор: Валерія Поліщук

Країни Балтії ведуть переговори з союзниками по НАТО про розширення військової присутності на своїй території. Зокрема, для стримування Росії.

Про це заявив прем'єр-міністр Естонії Кайя Каллас, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

"Звичайно, ми обговорюємо з нашими союзниками можливість збільшення їх присутності тут, щоб діяти як стримуючий фактор", - заявила вона, не повідомивши подробиць.

При цьому вона додала, що у країн Балтії є свої побоювання.

Каллас підкреслила, що збільшення чисельності існуючих підрозділів є можливим.

За її словами, Захід може вести конструктивні переговори з Москвою, але при цьому повинен дати зрозуміти Кремлю, що в разі ескалації ситуації в Україні доведеться заплатити високу ціну у вигляді економічних санкцій.

"Я думаю, що ми не повинні потрапляти в пастку, обговорюючи, Що захід міг би зробити, тому що захід не зробив нічого поганого. Захід не формував військові групи для нападу на Росію", - додала прем'єр Естонії.

Зазначимо, що підрозділи НАТО були розміщені в Литві, Латвії, Естонії та Польщі після того, як Росія окупувала Крим у 2014 році. У кожному з них налічується трохи більше ніж 1 000 військовослужбовців.

Нагадаємо, Данія вирішила направити фрегат та винищувачі до Балтійського моря, щоб зміцнити безпеку в регіоні.

Читайте РБК-Україна в Google News
НАТОРосійська ФедераціяБалтика