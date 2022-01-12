Країни Балтії через Росію хочуть збільшити чисельність військ НАТО на своїй території

"Звичайно, ми обговорюємо з нашими союзниками можливість збільшення їх присутності тут, щоб діяти як стримуючий фактор", - заявила вона, не повідомивши подробиць.

При цьому вона додала, що у країн Балтії є свої побоювання.

Каллас підкреслила, що збільшення чисельності існуючих підрозділів є можливим.

За її словами, Захід може вести конструктивні переговори з Москвою, але при цьому повинен дати зрозуміти Кремлю, що в разі ескалації ситуації в Україні доведеться заплатити високу ціну у вигляді економічних санкцій.

"Я думаю, що ми не повинні потрапляти в пастку, обговорюючи, Що захід міг би зробити, тому що захід не зробив нічого поганого. Захід не формував військові групи для нападу на Росію", - додала прем'єр Естонії.

Зазначимо, що підрозділи НАТО були розміщені в Литві, Латвії, Естонії та Польщі після того, як Росія окупувала Крим у 2014 році. У кожному з них налічується трохи більше ніж 1 000 військовослужбовців.