Країнам Західних Балкан належить пройти довгий шлях для вступу в ЄС, - Меркель

Канцлер Німеччини Ангела Меркель заявила, що країнам Західних Балкан належить пройти довгий шлях перед тим, як вступити в Євросоюз. Однак це мета як Берліна, так і всього ЄС.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

"Ми домоглися певних результатів, незважаючи на те, що Сербії і країнам всього регіону (Західних Балкан - ред.) ще належить пройти довгий шлях для того, щоб стати членами Євро Союзу", - сказала Меркель на пресконференції за підсумками переговорів з президентом Сербії Александаром Вучичем.

Канцлер Німеччини уточнила, що приєднання країн Західних Балкан до Євросоюзу відповідає інтересам як Берліна, так і Брюсселя. Меркель додала, що розглядає шість держав регіону в якості майбутніх членів Євросоюзу - Сербію, Албанію, Північну Македонію, Боснію і Герцеговину, Чорногорію і Косово.