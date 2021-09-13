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Країнам Західних Балкан належить пройти довгий шлях для вступу в ЄС, - Меркель

Автор: Дмитрий Кузнецов

Канцлер Німеччини Ангела Меркель заявила, що країнам Західних Балкан належить пройти довгий шлях перед тим, як вступити в Євросоюз. Однак це мета як Берліна, так і всього ЄС.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

"Ми домоглися певних результатів, незважаючи на те, що Сербії і країнам всього регіону (Західних Балкан - ред.) ще належить пройти довгий шлях для того, щоб стати членами Євро Союзу", - сказала Меркель на пресконференції за підсумками переговорів з президентом Сербії Александаром Вучичем.

Канцлер Німеччини уточнила, що приєднання країн Західних Балкан до Євросоюзу відповідає інтересам як Берліна, так і Брюсселя. Меркель додала, що розглядає шість держав регіону в якості майбутніх членів Євросоюзу - Сербію, Албанію, Північну Македонію, Боснію і Герцеговину, Чорногорію і Косово.

Нагадаємо, раніше глава Європарламенту Давид Сассолі закликав прискорити вступ до ЄС країн Західних Балкан.

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