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Страховка на войну. Сколько в Украине платят за поврежденные машины и квартиры

Фото: стало известно, сколько в Украине платят за поврежденные машины и квартиры (Getty Images)
Автор: Иван Носальский, Руслан Кисляк

Украинцы могут застраховать свою жизнь и имущество от военных рисков в связи с полномасштабным вторжением российских оккупантов. Условия разные в зависимости от конкретной страховки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные, которые предоставила Национальная ассоциация страховщиков Украины.

Страхование жизни/здоровья

Согласно данным ассоциации, максимальная страховая сумма по военным рискам достигает 300 тысяч гривен

Страховая сумма зависит от конкретной программы. Обычно покрываются риски, которые касаются смерти, повреждения или травм. 

Страхование имущества

Максимальная страховая сумма по договорам страхования имущества от военных рисков - 4 млн гривен, а по договорам страхования ответственности - 2 млн гривен

Франшиза зависит от рисков, но в среднем не превышает 2 тысяч гривен.

При страховании имущества покрываются такие риски: потеря или повреждение застрахованного имущества исключительно в результате прямого или опосредованного влияния ракет, беспилотных летательных аппаратов любых типов или их обломков, летательных боеприпасов, средств ПВО, ПРО.

В то же время покрываются повреждения, уничтожение конструктивных элементов. 

Страхование авто

Максимальная страховая сумма как правило не превышает 5 млн гривен для автомобилей не старше 15 лет. 

Покрываемые риски: повреждение или уничтожение авто в результате военных действий из-за применения оружия или боеприпасов.

Франшиза за повреждение в среднем составляет около 5%, ТОТАЛ – 10%.

Более детально о страховании жизни и имущества во время войны - в материале РБК-Украина

 

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страховкаВойна России против Украины