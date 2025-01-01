Страховка подорожает? Новые правила для "автогражданки" и "Зеленой карты" с 1 января

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Новые условия для "автогражданки" в 2025 году

Для владельцев полисов ОСАГО ничего не меняется. То есть оформленная до 1 января 2025 года страховка действует на прежних условиях в рамках своего срока.

Условия меняются для тех, кто оформит страховку уже в этом году. В частности, повышаются страховые выплаты. С 160 до 250 тысяч гривен на ремонт автомобиля. И с 320 до 500 тысяч гривен - на лечение пострадавших в ДТП.

В связи с тем, что отменяется регулирование цен на "автогражданку", ожидается повышение цен. Отменяется франшиза (часть средств, которую не возмещает страховая) во всех договорах.

Отменяется возможность не оформлять ОСАГО для некоторых льготников - участников боевых действий, лиц с инвалидностью и т.д. Этим категориям придется приобретать полис, но для них действует скидка 50%.

Вводится обязательное прямое урегулирование убытков страховых компаний. В случае ДТП водитель сможет обратиться в свою страховую компанию, а не виновника, что существенно упростит получение выплат.

Полное восстановление - возмещение будет рассчитываться без учета износа, что обеспечит восстановление автомобиля до состояния "как до ДТП". Страховые компании будут организовывать ремонт на авторизованных СТО, и это избавит водителей от необходимости самостоятельно решать вопросы.

Кроме того, предполагается внедрение в 2025 году мониторинга наличия полиса через систему камер контроля скорости. Таким образом, камеры будут фиксировать номера, система автоматически проверять наличие "автогражданки" и, если полиса на авто нет, будет выписываться штраф.

На сколько подорожает обязательный полис ОСАГО

На данный момент точно неизвестно, так как каждая страховая компания будет применять свой подход. Но не исключено, что страховка подорожает на 100% или более.

Например, на сервисе hotline.finance приводится тарифная сетка компании ВУСО для Киева. Если в 2024 году полис для легкового авто с двигателем внутреннего сгорания объемом до 1600 см3 стоил 3200 гривен, то в 2025 году - подорожает до 6400 гривен.

Страховка для мотоцикла или мотороллера с двигателем внутреннего сгорания объемом до 300 см3 в прошлом году стоила 1088 гривен, а теперь - 2176 гривен. В ближайшее время должны обновиться тарифы других страховиков.

Переходный этап: что будет при ДТП с авто с разными полисами

В течение всего года на дорогах Украины будут водители как со старыми, так и новыми полисами. И может быть непонятно, как будет работать "автогражданка" при ДТП.

У виновника старый полис, у потерпевшего новый

Потерпевший обращается в свою страховую компанию, которая руководствует новым законом. Возмещение производится с учетом износа, но реальная выплата может быть меньше, чем предусмотрено условиями, поскольку возмещение происходит по договору виновника.

Выплата в пределах лимитов: до 160 тысяч гривен за авто, до 320 тысяч гривен на лечение.

У виновника новый полис, у потерпевшего старый

Здесь важную роль играет участие страховых в договоре о прямом урегулировании убытков. В таком случае потерпевший обращается в свою страховую за выплатой. Если нет, то обращается в страховую виновника ДТП.

При расчете компенсации не принимается внимание износ авто. Выплата в пределах лимитов: до 250 тысяч гривен за авто, до 500 тысяч гривен на лечение.

У обоих новые полисы

Потерпевший обращается в свою страховую компанию, которая возмещает убытки. Далее страховая потерпевшего рассчитывается со страховой виновника ДТП в порядке регресса. Возмещение производится без учета износа. Предусматривается точная оценка стоимости ремонта или восстановления авто.

Выплата в пределах лимитов: до 250 тысяч гривен за авто, до 500 тысяч гривен на лечение.

У обоих старые полисы

Возможны два варианта урегулирования в зависимости от участия страховых компаний в Соглашении о прямом урегулировании. Если страховые являются участниками договора о прямом урегулировании, потерпевший обращается в свою страховую компанию за компенсацией. Если нет - в компанию виновника ДТП.

Износ авто при расчете компенсации учитывается. Выплата в пределах лимитов: до 160 тысяч гривен за авто, до 320 тысяч гривен на лечение.

Что изменилось для "Зеленой карты"

"Зеленая карта" - это обязательный полис страхования, который дает возможность передвижения в странах-участницах системы. То есть для украинских водителей - за пределами Украины. В случае ДТП именно "Зеленая карта" гарантирует возмещение ущерба потерпевшим на основании законов страны, где произошла авария.

С 1 января 2025 года при пересечении границы не нужно распечатывать бумажные экземпляры "Зеленой карты". Разрешено иметь при себе электронный документ в формате PDF и подтверждать наличие страховки с экрана смартфона.

Причем касается это не только проверок украинскими пограничниками, но и проверок за границей. Все страны-участницы системы Green card обязаны принимать как бумажные, так и электронные сертификаты. Кроме того, страховку в электронном виде могут предъявлять те, кто въезжает в Украину на авто с иностранной регистрацией.

Процесс урегулирования ДТП по "Зеленой карте " не изменился.

Важно нововведение. "Зеленая карта" теперь начинает действовать с 00:00 дня, указанного в договоре как начало действия, но только после внесения записи об этом договоре в Единую централизованную базу данных.

Таким образом, оформлять такую страховку нужно минимум за сутки до запланированного выезда.

Если действующего сертификата нет, водителю могут отказать в пересечении границы. Все оформленные до 1 января 2025 года полисы будут действительны до завершения срока их действия.

За отсутствие страхового сертификата в ряде стран предусмотрены штрафы в размере от 150 до 1000 евро. Также ожидается подорожание "Зеленой карты" в связи с отменой ценового регулирования.

При подготовке использовались: закон 3720-IX "Об обязательном страховании гражданско-правовой ответственности владельцев наземных транспортных средств", данные сервиса hotline.finance.