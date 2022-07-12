Страхування майна: від чого залежить вартість полісу та на що звернути увагу

Страхування майна - це добровільний вид страхування. Іноді така страховка може бути обов'язковою умовою іпотечного договору, без оформлення якої банки не видають кредит.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу НБУ.
Населення може страхувати:
Бізнес може страхувати:
Застрахувати майно може власник (на основі права власності) або орендар ( на підставі права користування (оренди) майном).
Страховики пропонують своїм клієнтам різні програми страхування майна з різною комбінацією ризиків.
Варто зауважити, що вогневі ризики є ключовою складовою договорів страхування.
Серед страхових ризиків можуть бути:
Також кожна страхова компанія аналізує та визначає причини настання страхового випадку. Страховка від затоплення може покривати тільки побутову ситуацію - наприклад, коли в будинку прорвало трубу. А ось повені, які теж можуть стати причиною затоплення, частіше зараховують до стихійних лих, і це окремий ризик у договорі.
Під "затопленням" страхова компанія може визначати збиток, завданий житловому приміщенню або іншому застрахованому майну страхувальника внаслідок дії води, що проникла із сусідніх приміщень, які не належать страхувальнику.
Зазвичай збитки від будь-якого роду військових дій, маневрів чи інших військових заходів і їх наслідків не покриваються договором страхування майна. Проте, окремі договори страхування можуть містити покриття таких випадків.
Читайте уважно страховий договір перед підписанням. Спершу ретельно вивчіть пункти договору, які визначають умови отримання відшкодування.
Перш за все, страхова сума залежить від вартості майна, переліку страхових ризиків та ймовірності їх настання, наявності франшизи і її розміру.
Звісно, чим більше страхових ризиків покриває страховка, тим дорожчою вона буде.
Перед укладанням, договору слід проаналізувати ризики, настання яких є найбільш ймовірним. Наприклад, не варто страхувати будинок від ризику цунамі, якщо він знаходиться в Київській області, оскільки така ситуація є неможливою.
Раніше РБК-Україна розповідало про страховий сертифікат "Зелена картка" - обов’язковий вид страхування цивільно-правової відповідальності власників транспортних засобів, наявність якого перевіряють на кордоні.
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