Страх в рядах Альянса. Почему Запад побоялся пригласить Украину в НАТО

Мероприятия, подобные саммитам НАТО, как правило, сами по себе не несут большой интриги. Их решения обсуждаются и утверждаются заранее, и становятся известными публике еще до самого саммита.

Можно вспомнить одно мероприятие высшего уровня, которое также сопровождалось значительной долей неопределенности. По странному совпадению проходило оно в том же Вильнюсе, а интрига опять-таки крутилась вокруг Украины – 10 лет назад на саммите Евросоюза в Вильнюсе на кону было Соглашение об ассоциации с ЕС. Тот саммит закончился полным провалом и абсолютным позором для тогдашней украинской власти, с известными всем последствиями.

Нынешний саммит НАТО, безусловно, провалом назвать нельзя. И если кому и выдвигать на этот раз претензии, то Западу, а не Украине. Из Вильнюса Украина уедет с целым пакетом разнообразных достижений, но, к сожалению, все вместе они едва ли перевесят главную неудачу – страны НАТО так и не решились пригласить Украину в Альянс или хотя бы очертить конкретные параметры такого приглашения.

После того, как еще накануне саммита, вечером понедельника, неожиданно почти были сняты преграды на пути к вступлению в НАТО Швеции, главной интригой оставался вопрос о приглашении Украины в Альянс. Дискуссии об этом за закрытыми дверями длились весь день, выйдя на самый высокий уровень – глав государств и правительств.

Сама Украина в процессе непосредственного участия не принимала, впрочем, могла во многом положиться на ряд союзников: Францию, Великобританию, Польшу, страны Балтии. Против уступок по вопросу приглашения Украины выступали две страны: США и Германия. Чья позиция, Вашингтона или Берлина, была более проблемной, доподлинно неизвестно. Многие западные медиа главным "украиноскептиком" называют американского президента Джо Байдена, тогда как собеседники РБК-Украина указывают прежде всего на Олафа Шольца.

Олаф Шольц (Фото: Виталий Носач/РБК-Украина)

Официальных комментариев на этот счет за весь первый день саммита не поступало – на подобных мероприятиях общение журналистов с первыми лицами довольно ограничено и жестко регламентировано, к тому же они обычно уходят от прямых ответов. Или вовсе отказываются что-то говорить – как глава МИД Германии Анналена Бербок после прямого вопроса РБК-Украина о приглашении Украины в Альянс.

По информации хорошо информированного собеседника РБК-Украина, за два дня до начала саммита немцы вместе с американцами внесли свои предложения к тексту итогового коммюнике Альянса. При этом Германия стремилась и вовсе убрать слово "приглашение" из документа.

Украина вместе с союзниками в ответ начала планомерно повышать ставки. Первым таким ходом стало неожиданное заявление литовского президента Гитанаса Науседы накануне саммита, о том, что он потенциально может наложить вето на коммюнике (по сути, отказаться поддерживать документ, что равносильно), если оно не будет соответствовать национальным интересам его страны. Во вторник днем появилось крайне резкое заявление украинского президента Владимира Зеленского, в котором нерешительность Альянса по поводу приглашения Украины была названа "беспрецедентной" и "абсурдной".

Через час после этого начался финальный этап согласования текста коммюнике. К тому моменту, по информации РБК-Украина, немцев (и вместе с ними американцев) удалось убедить, что без упоминания о приглашении Украины в той или иной форме все же не обойтись. Но при этом Германия сразу же попыталась вставить в формулировку о приглашении максимальное количество предохранителей, которые ее фактически обесценили.

Задача союзников Украины во время всех дискуссий последних недель, дней и часов состояла в следующем: необходимо так прописать коммюнике, чтобы приглашение Украины в НАТО, пусть и в перспективе, оставалось единственным возможным вариантом дальнейшего развития событий, и сойти с этого пути Альянс бы уже не смог. Логика немцев была зеркальной: раз приглашение Украины в НАТО станет неизбежностью, значит, это немедленная "эскалация" и в целом прямой путь к третьей мировой войне.

По сути, Берлин (вероятно, и Вашингтон) до сих пор держит в уме возможность использовать фактор приближения Украины к НАТО как потенциальную разменную карту в гипотетических мирных переговорах с Россией в будущем.

Публично же этого, конечно, никто не признает. В отсутствие железобетонных аргументов, которые можно презентовать публике, те же американцы прибегают к подмене понятий. Например, спикер Госдепа Метью Миллер на брифинге поздним вечером вторника рассуждал о том, почему Украину нельзя принять в НАТО прямо сейчас – хотя вопрос о принятии Украины в Альянс сейчас не стоит в принципе, и Украина подчеркивает это активнее всех.

В то время как приглашение (и тем более лишь обещание такое приглашение сделать) вообще не накладывает на страны НАТО никаких конкретных обязательств по противостоянию с Россией, и не имеет ни малейшего отношения к пункту 5 Североатлантического договора о коллективной обороне.

Джо Байден и Йенс Столтенберг (Фото: nato.int)

В итоге финальная официальная формулировка коммюнике саммита – о том, что приглашение Украине может быть направлено, "когда союзники согласятся и когда будут выполнены условия" – по информации РБК-Украина, точь-в-точь совпадает с той, какую хотела видеть Германия. Сразу два предохранителя, "согласие союзников" и "выполнение условий", и максимальная размытость формулировок. Какие именно "условия" должны быть выполнены, будет полностью зависеть от политической воли Альянса, и под влиянием ситуации "условия" наверняка будут динамично меняться.

На пресс-конференции по итогам дня генсек НАТО Йенс Столтенберг также не смог озвучить никакой конкретики в отношении этих "условий". Тем не менее пытался демонстрировать максимальный оптимизм, напирая на другие решения союзников: о создании Совета Украина-НАТО, запуске многолетней программы помощи Украине, но главное – об отмене ПДЧ как обязательного этапа на пути к ее членству в Альянсе. В этом плане прогресс по сравнению с Бухарестским саммитом действительно существенный. Других поводов для оптимизма, к сожалению, пока не заметно.

***

Пока на саммите ожидали окончательного текста коммюнике, в центре города, на площади Лукишкес, собирались литовцы и украинцы. Оживленными потоками, с украинскими, литовскими флагами и "полярной звездой" НАТО люди стекались к большой сцене, на "козырьке" которой висела огромная надпись "UKRAINENATO33".

Местные и приехавшие в Литву украинцы ожидали приезда Зеленского, который должен был выступить с речью и поднять над Вильнюсом боевой флаг, вывезенный из Бахмута. За 15 минут до начала церемонии двигаться в толпе стало практически невозможно – на площади собрались тысячи людей, большая часть из которых – литовцы.

РБК-Украина подошло к пожилым женщинам, сидевшим на скамейке по периметру площади и машущих литовскими и украинскими флажками. Одна из них – Лайма, говорит, что не знает английского, но хорошо говорит на русском.

– Почему вы здесь?

– Потому что мы вас любим. Мы поддерживаем вас и переживаем за вас.

Ее подруга Дана активно кивает и улыбается.

– Я несколько раз была в Трускавце, потрясающее место. Украинцы – прекрасные люди. Я там видела бабушек, они торговали фруктами. Так вот я платила им, но фрукты не брала.

Чуть дальше от них на скамейке стоит молодой парень. Он представляется Эндрюсом, хорошо говорит на английском и сразу соглашается дать комментарий. На вопрос о том, что он тут делает, он смеется и говорит, что ответ очевидный – он ждет Зеленского.

– Интересно, что он скажет по поводу НАТО. Он же должен лавировать между тем, что он не давит, но одновременно и давить. Мы, правда, понимаем это, мы очень хотим, чтобы Украина была в НАТО, чтобы присоединилась чем раньше, тем лучше. Мы это очень поддерживаем.

Эндрюс говорит, что чувствует себя застрявшим в российско-украинской войне, главным образом, потому что Россия рядом и в Кремле часто упоминают о "Прибалтике", на которую заявляют свои права.

– Они постоянно пытаются воплотить свои империалистические комплексы. Сначала это удивляло, сейчас нет. Я думаю, там очень мало нормальных людей, и они, наверное, реально страдают, но они часть страны-террориста. Для них это х*рово, а на остальных мне плевать.

Зеленский в центре Вильнюса (Фото: GettyImages)

Громкие аплодисменты начинаются еще до того, как Зеленский поднимается на сцену. Выйдя из автомобиля, он идет за кулисы, где его уже ждет президент Литвы Науседа, широко расставляя руки для объятий. Вместе они выходят на сцену и овации становятся еще громче. Перед началом выступления звучит украинский гимн а капелла. Не зная слов, литовцы подпевают мелодию, а чуть дальше от арены со скамейки медленно поднимается пожилая женщина и прижимает руку к груди.

Выступая перед зрителями, президент Украины несколько раз благодарит литовцев, а Науседе говорит, что тот помогает "практически во всем".

– Сегодня я приехал сюда с верой в решение, с верой в партнеров, с верой в сильное НАТО. В НАТО, которое не сомневается, не теряет время и не оглядывается на любого агрессора.

Очевидно, похожие месседжи, может, более конкретные и в других формулировках, на второй день саммита Зеленский сможет передать западным лидерам лично – сегодня украинская делегация уже будет принимать в событиях непосредственное участие. Но отыграть принятое во вторник решение о неприглашении Украины в Альянс будет уже невозможно.