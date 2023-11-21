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Страх Италии, драма Украины. За неназначенный на Мудрике пенальти СМИ Европы разнесли рефери

Леверкузен, Вторник 21 ноября 2023 11:24
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Страх Италии, драма Украины. За неназначенный на Мудрике пенальти СМИ Европы разнесли рефери Фото: Михаил Мудрик рассчитывал стать сотворцем победы "сине-желтых" (facebook.com/uafukraine)
Автор: Антон Федорцив

Ведущие футбольные обозреватели разочарованы решением испанского арбитра Хесуса Хиля Мансано не назначить очевидный одиннадцатиметровый в ворота сборной Италии в конце противостояния с национальной командой Украины.

Обзор свежей европейской спортивной прессы – в подборке РБК-Украина.

Скандальный эпизод в решающем поединке квалификации в группе C случился на третьей добавленной арбитром минуте. Зубков с правого фланга прострелил в штрафную на Мудрика, а тот упал после контакта с Кристанте. Повтор показал – украинец сыграл в мяч, а затем оппонент ударил его в ногу.

Впрочем, испанский судья решительно замахал руками, что пенальти в этом эпизоде не назначит. Не помогла и система Видеоассистента рефери, которая якобы появилась в футболе как раз для разрешения подобных споров. Мансано от своих коллег за мониторами рекомендацию пересмотреть момент еще раз так и не получил...

К утру европейские медиа предоставили однозначный вердикт – рефери как минимум был обязан оценить эпизод в повторах с разных ракурсов. Конечно, о предвзятости к сборной Украины речь не идет. Скорее, о банальной ошибке и излишней самоуверенности в своих действиях.

"Удивительно, что Хиля Мансано не вызвали из комнаты VAR для просмотра повтора, несмотря на то, что было не совсем понятно, достаточно ли контакта между итальянским защитником и украинским нападающим "Челси" для назначения пенальти", – удивляется журналист Mundo Deportivo Пепе Хиль-Верне.

"Кажется, что контакт Кристанте с Мудриком очевиден на повторах, но Мансано мог его не увидеть в динамике эпизода на фоне усталости, ведь темп игры был сумасшедшим. Поэтому скорее вопрос к "умолчавшему" VAR, а испанский арбитр просигнализировал продолжать матч", – подтверждают негативную оценку действиям рефери в L'Equipe.

"Случившееся на последних минутах, когда Мудрик упал в чужой штрафной после контакта с защитником, заставило схватиться за сердца и рвать на себе волосы всю Италию. Казалось, что Мансано назначит пенальти, но он решил даже не пересматривать видеоповтор. Странное решение, позволившее Италии выдохнуть и попасть на Евро", – признают даже в итальянской La Repubblica.

Наконец румынская Gazeta Sporturilor вспомнила то ли сказанные, то ли несказанные президентом УЕФА Александером Чеферином слова о "катастрофе, если Италия не выйдет на чемпионат Европы". Обозреватель Даниэль Григоре в оценке судейства категоричен – "Это было настоящее ограбление". Он напомнил, что ценой ошибки Хиля Мансано сборная Украины, по всей вероятности, потеряла прямую путевку на Евро-2024.

Итак, украинский футбольный фольклор обогатился новым именем нарицательным для рефери. Компанию Фредрикссону, Педерсену, Кашшаи и Матео Лаосу составил Хиль Мансано. Тем не менее, "сине-желтые" еще не упустили шансы попасть на чемпионат Европы. Весной подопечных Сергея Реброва будет ждать плей-офф Лиги наций.

К слову, накануне сборная Украины не выиграла у Италии решающий матч отбора к Евро-2024.

Напомним, ранее разобрали формат плей-офф Лиги наций за путевки на чемпионат Европы.

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Сборная Украины Сборная Италии
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