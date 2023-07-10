Столтенберг сказал, когда Украина получит приглашение в НАТО

"Страны-члены рассмотрят стремление Украины быть членом в НАТО и место будущего Украины, конечно, в НАТО. Я ожидаю, что мы согласуем, что продвижение может быть без аспектов ПДЧ. И мы предоставим соответствующее приглашение Украине и присоединение к Альянсу, когда члены НАТО согласуют, что условия отвечают необходимым потребностям", - сказал Столтенберг.

По словам генсека, союзники "усилят поддержку Украины, чтобы приблизить ее к НАТО". Для этого страны-члены будут теснее сотрудничать. Также решения будут касаться того, чтобы приблизить Украину ближе к членству в Альянсе, включая многолетний пакет поддержки, переход ВСУ от советского оборудования к оборудованию стандартов НАТО.

"Мы обеспечим полную взаимосовместимость ВСУ со странами-членами НАТО. Также включаем поддержку в разминировании, горюче-смазочных материалах, медоборудовании. Увеличим наши политические связи. Президент Зеленский присоединится к нам на инаугурационной встрече нового Совета Украина-НАТО", - добавил Столтенберг.

Путь Украины в НАТО без ПДЧ

Напомним, ранее министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что союзники по НАТО достигли консенсуса по устранению плана действий по членству с пути Украины к вступлению в Альянс.

Почему это важно?

Следует отметить, что план действий по членству (ПДЧ) - это программа НАТО для адаптации стран-кандидатов перед вступлением. То есть включает подготовку страны к вступлению. Этот шаг обошла Финляндия и Швеция.

Таким образом, путь Украины к членству может ускориться.

Саммит НАТО в Вильнюсе

Добавим, что уже завтра в Вильнюсе стартует двухдневный саммит НАТО. В свою очередь, Украина ожидает получить четкий сигнал, что она после завершения войны станет членом Альянса.

Все детали и ожидания от саммита НАТО - читайте в материале РБК-Украина.

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