Сторони в ТКГ підтвердили гарантії безпеки для відкриття КПВВ на Донбасі

У середу, 19 травня, відбулося спільне засідання Тристоронньої контактної групи з врегулювання на Донбасі. У ході відеоконференції сторони підтвердили взаємні гарантії безпеки для розблокування процесу відкриття КПВВ "щастя" і "Золоте" з непідконтрольної українському уряду сторони.

Про це повідомляє прес-служба української делегації в ТКГ у Telegram.

Крім того, координатор Гуманітарного підгрупи ТКГ Тоні Фріш підтвердив свою готовність відвідати КПВВ для об'єктивної оцінки виконання умов для їх відкриття.

Нагадаємо, бойовики залишають повністю заблокованими дорожні коридори через п'ять КПВВ на Донбасі. Вже кілька місяців не працюють пункти пропуску" щастя"," Золоте"," Гнутове"," Майорське "та"Мар'їнка".

Крім того, раніше представники так званої "Донецької народної республіки" заявляли, що не відкриватимуть контрольні пункти в'їзду-виїзду (КПВВ) на лінії розмежування.

Додамо, що в ООН вважають закриті пункти пропуску однією з основних проблем.