Прихильники Зеленського хочуть змін і не сприймають корупцію, - світові ЗМІ

Фото: Володимир Зеленський (з відкритих джерел)

Світові ЗМІ оцінили шанси Зеленського на виборах президента

Світова преса обговорює феномен коміка, кандидата в президенти України на виборах до 2019 року Володимира Зеленського. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відповідні публікації.

Так, агентство Bloomberg пише, що немає нічого смішного в тому, чому у Зеленського з'явився шанс у зв'язку з виборами президента України.

"В драматичних революції 2004 і 2014 років українці двічі намагалися зламати політичну систему, в якій багаті олігархи, мабуть, змінювали один одного, доячи державу. Обидві спроби викорінити системну корупцію широко розглядаються як невдачі, незважаючи на створення нового агентства по боротьбі з корупцією і широкомасштабну чистку банків", – сказано в матеріалі.

Автори відзначають, що, зіткнувшись зі знайомими кандидатами, які, здається, пропонують все те ж саме, – майже мільярдером, чинним президентом Петром Порошенком, колишнім прем'єр-міністром і колишнім магнатом природного газу Юлією Тимошенко – виборці, схоже, перебувають у абсурдній ситуації. Комік Зеленський, чиє шоу "Слуга народу" спрямоване проти ненависної еліти, лідирує в опитуваннях громадської думки напередодні виборів 31 березня.

Про те, що Зеленський сплутав карти українських політиків-важковаговиків, пише The Washington Post.

"Зеленський, який оголосив про своє висунення в новорічну ніч, випереджає Тимошенко і Порошенко майже у всіх опублікованих соцопитуваннях з початку лютого. Головну роль тут зіграло розчарування і невдоволення сучасними політиками", – сказано в статті.

The Washington Post також цитує українського політолога Володимира Фесенка, який вважає, що Зеленському вдалося подолати прірву між сходом і заходом, російськомовними та україномовними в країні. На противагу цьому, кампанія Порошенка зосереджена на питаннях національної ідентичності, релігії та безпеки. Але його перебування на посаді затьмарене корупційними скандалами, особливо в оборонній сфері, зазначається у матеріалі.

А британське видання The Conversation зазначає, що українська молодь прагне змін і робить ставку на Зеленського.

"Прихильники Зеленського спонукувані прагненням до нових осіб і підходів, а також їх турбує системна корупція, яка давно переслідує державний сектор України. Підтримка Зеленського з боку молоді демонструє відмову від Порошенка і його уряду, який проводить кампанію під гаслом "Армія, мова, церква". Цей консервативна порядок денний вкрай непопулярний серед молодого покоління українців", – сказано в матеріалі.

При цьому британське видання зазначає, що актор має підтримку і серед інших вікових груп: "Зеленський монополізує підтримку у віці від 18 до 40 років у всіх регіонах України. Зеленський також лідирує в вікової групи 40-50 років і лише трохи поступається нинішньому президенту Порошенко серед людей у віці від 50 до 60 років".

У свою чергу видання Politico зазначає, що підтримка Зеленського багато в чому спровокована неприйняттям Порошенка, переобрання якого "увічнить олігархічну систему".

"За три тижні до голосування 31 березня в опитуваннях лідирує головний новачок, актор і комік Володимир Зеленський. Чому? Тому що голосування за нього стало відображенням неприйняття Порошенка, якого люди вважають нездатним здійснити системну реформу, відкритість, відповідальність та чесну гру. І це не дивно: він, як стверджується, бере участь у великій корупційній схемі, пов'язаній з оборонним сектором, та його так зване "придушення корупції" було нерішучим", – сказано в статті.