Прихильник "російського світу": суд відмовився пустити скандального блогера до України
Касаційний адміністративний суд Верховного суду залишив у силі заборону на в'їзд в Україну для російського блогера і арт-дизайнера Артемія Лебедєва. Це пов'язано з його заявами на підтримку анексії Криму.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на матеріали суду.
Суд розглянув скаргу адвокатів російського блогера на рішення Служби безпеки України від березня 2017 року, яким Лебедєву було заборонено в'їзд терміном на 5 років. Він не може потрапити до країни, незважаючи на те, що у нього є квартира і бізнес в Києві.
Підставою для заборони стало те, що Лебедєв на своїх сторінках у соціальних мережах засуджував Революцію гідності, публічно висловлював підтримку анексії Криму і називав перебування півострова в складі України "історичним непорозумінням".
Крім того, він як тревел-блогер відвідував окуповані території Донецької і Луганської областей і цим, на думку СБУ, висловлював підтримку бойовикам і свідомо порушував українське законодавство.
Спецслужба впевнена, що Лебедєв також є активним прихильником "російського світу".
Росіянин у своїй скарзі написав, що вважає рішення СБУ необгрунтованим, а також зазначив, що в інтернеті немає даних щодо ідентифікації особи, що поширювала зазначену інформацію на його сторінках у соціальних мережах.
Верховний суд відхилив скаргу позивача і залишив в силі рішення судів попередніх інстанцій про заборону в'їзду Лебедєва до України. Постанова оскарженню не підлягає.
Нагадаємо, раніше Лебедєв називав Україну російським регіоном.
Також раніше Служба безпеки україни заборонила в'їзд до України відомому російському співакові Валерію Сюткіну.