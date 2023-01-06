Столтенберга выдвинули на Нобелевскую премию мира

"Столтенберг заслуживает премии за образцовую работу на посту генерального секретаря НАТО в трудное для альянса время: жестокое и неспровоцированное наступление на мирную соседнюю страну", - написал он.

Напомним, в 2022 году Нобелевскую премию мира получили украинская правозащитная организация "Центр гражданских свобод", правозащитник из Беларуси Алесь Беляцкий и российская правозащитной организации "Мемориал".

Ранее РБК-Украина собрало все факты о том, что известно о Нобелевской премии 2022 и ее претендентах.

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