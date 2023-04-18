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Надо сделать еще больше. Столтенберг призвал помогать Украине оружием

Фото: генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг (GettyImages)
Автор: Наталья Кава

НАТО вместе с союзниками должны предоставить Украине большее вооружение и ресурсы для ускорения освобождения захваченных Россией территорий.

Как сообщает РБК-Украина, об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, пишет CNN.

"Мы признаем огромное количество оружия, боеприпасов, поставок, которые уже были предоставлены Украине, но нам нужно сделать еще больше", - сказал Столтенберг.

Он считает, что Украине нужно обеспечить еще большим количеством вооружения. Это поможет осуществить эффективное контрнаступление и освободить захваченные оккупантами территории.

"Так как мы должны обеспечить, чтобы украинцы были в таком положении, где они могли пробивать российские линии, а также через минные поля, и быть в положении, где они могли освобождать, возвращать территорию", - заявил он.

Напомним, глава Минобороны Алексей Резников считает, что после вторжения России в Украину маловероятно, чтобы какая-либо страна отказалась от ядерного оружия.

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НАТОЙенс СтолтенбергВойна России против Украины