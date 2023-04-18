Надо сделать еще больше. Столтенберг призвал помогать Украине оружием

НАТО вместе с союзниками должны предоставить Украине большее вооружение и ресурсы для ускорения освобождения захваченных Россией территорий.
Как сообщает РБК-Украина, об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, пишет CNN.
"Мы признаем огромное количество оружия, боеприпасов, поставок, которые уже были предоставлены Украине, но нам нужно сделать еще больше", - сказал Столтенберг.
Он считает, что Украине нужно обеспечить еще большим количеством вооружения. Это поможет осуществить эффективное контрнаступление и освободить захваченные оккупантами территории.
"Так как мы должны обеспечить, чтобы украинцы были в таком положении, где они могли пробивать российские линии, а также через минные поля, и быть в положении, где они могли освобождать, возвращать территорию", - заявил он.
Напомним, глава Минобороны Алексей Резников считает, что после вторжения России в Украину маловероятно, чтобы какая-либо страна отказалась от ядерного оружия.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.