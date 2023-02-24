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Столтенберг пригласил Зеленского на летний саммит НАТО

Фото: Йенс Столтенбрг и Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Мария Кучерявец

Президент Украины Владимир Зеленский приглашен на саммит НАТО, который состоится летом. Он запланирован на 11-12 июля в Вильнюсе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление генсека Альянса Йенса Столтенберга во время пресс-конференции в эстонском Таллинне.

"Я пригласил президента Зеленского посетить саммит НАТО в июле. Я очень надеюсь, что он сможет быть там лично, но, конечно, это зависит от ситуации, поскольку после полномасштабного вторжения в эту страну идет серьезная война", - заявил Столтенберг.

Напомним, ранее посол Украины в Литве Петр Бешта сообщил, что президент Украины Владимир Зеленский намерен лично присутствовать на летнем саммите НАТО.

Добавим, до этого спикер Верховной рады Руслан Стефанчук заявил, что Украина надеется получить приглашение в НАТО на саммите Альянса в Вильнюсе 11-12 июля 2023 года.

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Владимир ЗеленскийНАТОЙенс Столтенберг