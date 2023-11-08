Столтенберг призвал Венгрию одобрить заявку Швеции в НАТО без дальнейших проволочек

Венгрия должна ратифицировать заявку Швеции на вступление в Североатлантический альянс без дальнейших проволочек.

Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian .

Отмечается, что все, кроме двух из 31 члена НАТО - Турции и Венгрии - одобрили стремление Стокгольма к членству в Альянсе.

"Правительство Венгрии неоднократно заявляло, что оно не будет последним союзником по НАТО, который ратифицировал вступление Швеции", - заявил Столтенберг на переговорах с президентом Венгрии в Брюсселе.

Он добавил, что теперь рассчитывает на то, что Венгрия выполнит это обязательство.

"Венгерский парламент должен проголосовать за ратификацию без дальнейшего промедления", - сказал генсек.

Вступление Швеции в НАТО

Швеция подала заявку на вступление в Североатлантический альянс еще в прошлом году. С тех пор ее ратифицировали все страны НАТО, кроме Турции и Венгрии.

Недавно президент Реджеп Тайип Эрдоган внес заявку на рассмотрение в парламент страны. Он добавил, что будет максимально способствовать ратификации парламентом заявки Швеции на вступление в НАТО. При этом отметил, что Стокгольм все еще не принял достаточные меры в отношении курдских боевиков.

А в конце октября парламент Венгрии еще раз отклонил предложение провести голосование по заявке Швеции на вступление в НАТО.