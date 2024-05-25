Столтенберг призвал союзников по НАТО разрешить Украине бить по территории РФ

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг призвал страны-союзники, которые поставляют оружие Украине, отменить запрет на его использование для поражения военных объектов на территории Российской Федерации.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Economist.
В интервью изданию глава Альянса отметил, что отмена запрета необходима, иначе Силы обороны не смогут эффективно защитить территорию Украины, особенно приграничные районы, которые беспощадно атакует агрессор.
"Пришло время для союзников рассмотреть вопрос о том, стоит ли им отменить некоторые ограничения, которые они наложили на использование оружия, которое они предоставили Украине. Особенно сейчас, когда значительная часть боевых действий происходит в Харькове, недалеко от границы, отказ Украине в возможности использовать это оружие против законных военных целей на российской территории, очень усложняет для нее защиту", - сказал Столтенберг.
Генсек НАТО также отметил, что россияне готовы в дальнейшем давить на ВСУ и завоевывать некоторые незначительные позиции и "заплатить очень высокую цену за эти незначительные достижения".
Столтенберг хорошо осознает асимметричное преимущество, которое получает Россия от того, что является убежищем от американского оружия дальнего радиуса действия. Это позволяет агрессору концентрировать силы, будучи уверенным, что Украина не сможет применить свое самое эффективное оружие, пока оно не пересечет границу.
По его словам, россияне также могут в относительной безопасности запускать со своей территории оружие, вроде беспилотников "Ланцет".
"Мы должны помнить, что это такое. Это агрессивная война России против Украины. Украина имеет право защищаться. И это включает в себя нанесение ударов по целям на российской территории", - решительно заявил генсек НАТО.
В то же время, Столтенберг провел разницу между разрешением Украине атаковать цели в РФ с помощью предоставленных систем и любым прямым вмешательством НАТО в конфликт.
Его предшественник на посту генерального секретаря Андерс Фог Расмуссен 14 мая призвал разрешить странам НАТО в Восточной Европе использовать наземные средства противовоздушной обороны для уничтожения направленных на Украину российских ракет и беспилотников.
В свою очередь, Столтенберг отверг эту идею: "Мы не будем стороной конфликта", - сказал он. По его словам, задача состоит в том, чтобы "не допустить превращения этой войны в полноценную войну между Россией и НАТО в Европе".
Он также провел разницу между поставками оружия, учениями и военными действиями.
"Мы проводим учения, мы предоставляем оружие, боеприпасы Украине, но мы не будем принимать непосредственного участия с территории НАТО в боевых действиях над Украиной или в Украине. Это совсем другое дело", - сказал Столтенберг.
С начала полномасштабного вторжения США и союзники Украины запрещают атаковать цели на территории РФ из западного оружия. Украине разрешено использовать его только для освобождения собственных временно оккупированных территорий.
Однако за последние недели проблема запрета обострилась - россияне активно обстреливают приграничные населенные пункты Харьковской, Сумской, Черниговской областей. В частности, в контексте наступления на Харьковскую область, агрессор со своей территории ежедневно бросает десятки управляемых авиабомб на Волчанск и другие села и населенные пункты.
Президент Владимир Зеленский заявил, что удары по территории РФ являются не наступлением, а защитой от воздушных атак агрессора.
На днях министр обороны США Ллойд Остин подтвердил, что Украина не использовала американское оружие для ударов по военным объектам на территории РФ. Однако он намекнул, что российские самолеты, которые запускают планерные бомбы из российского воздушного пространства, могут быть законными целями для американских ракет.
Конгрессмены в Палате представителей призвали Остина разрешить ВСУ бить американским оружием по территории России.
Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Украина сама решает, как воевать. Он добавил, что США не поощряют ВСУ к атакам за пределами Украины.
Впрочем, администрация президента США Джо Байдена более осторожна в предоставлении подобного разрешения.
Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон заявил, что Украина может свободно использовать крылатые ракеты британского производства Storm Shadow для поражения целей в России.
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