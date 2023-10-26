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Столтенберг призвал Россию вывести свои войска из Приднестровья

Фото: Йенс Столтенберг (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Браславский

Североатлантический альянс призывает Россию вывести свои войска с территории непризнанного Приднестровья.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга.

"Приятно познакомиться с премьер-министром Молдовы Дорином Речаном", - говорится в сообщении.

Фото: Встреча главы правительства Молдовы и генсека НАТО (twitter.com/jensstoltenberg)

Столтенберг заявил, что НАТО полностью поддерживает суверенитет и территориальную целостность Молдовы, и призывает Россию полностью вывести свои войска с вашей территории. Генсек имел в виду территорию непризнанного Приднестровья, где РФ разместила своих военных. 

"Вы можете продолжать рассчитывать на поддержку НАТО", - добавил Столтенберг.

Конфликт в Приднестровье

В начале 1990-х политическая элита приднестровского региона Молдовы выступала против популярной на тот момент идеи объединения с Румынией, а также усиливала свои связи с Россией. Из-за этого в 1992 году начался вооруженный конфликт, во время которого Приднестровье заявило о своей независимости при поддержке РФ.

После этот регион продолжал существовать в российской парадигме, и с самого начала полномасштабного вторжения РФ в Украину, Россия пыталась проложить туда сухопутный коридор, чтобы использовать территорию в своих целях. В 2022 году власти непризнанного Приднестровья заявили о своем желании войти в состав РФ.

Ранее президент Молдовы Майя Санду сказала, что после победы Украины в войне с Россией может появиться геополитическая возможность разрешения конфликта в Приднестровье.

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