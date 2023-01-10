Столтенберг призвал страны ЕС и НАТО усилить помощь Украине

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление генсека во время пресс-конференции по случаю подписания декларации о сотрудничестве НАТО и ЕС.

Кроме того, генсек призвал союзников вкладывать больше средств в оборону, помочь устранить зависимость от авторитарных режимов и отстаивать свободу и демократию.

"Оружие - это фактически путь к миру (в Украине - ред.)", - подчеркнул генеральный секретарь НАТО.

Столтенберг подчеркнул важность поддержки Украины, в том числе дополнительным вооружением.

Напомним, ранее мы писали, что Столтенберг не исключил возможность поставок странами-членами Альянса тяжелых танков Украине.

Также он отмечал, что отношения НАТО и России останутся напряженными даже в том случае, если война в Украине закончится.

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