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Столтенберг: Запад подготовил Украину к контрнаступлению, но недооценивать РФ нельзя

Новина українською →
Среда 10 мая 2023 21:20
Столтенберг: Запад подготовил Украину к контрнаступлению, но недооценивать РФ нельзя Фото: Йенс Столтенберг, генсек НАТО (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Страны Запада предоставили Украине помощь, которая позволит ей деоккупировать территории. Но нельзя недооценивать подготовку России.

Как сообщает РБК-Украина, об этом в комментарии CNN заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

Он отметил, что войны по своей природе непредсказуемы, но Украина уже доказывала, что может деоккупировать территорию, которая находилась под контролем россиян.

По словам Столтенберга, все вооружение и подготовка для украинцев от стран НАТО, включая девять хорошо обученных и оснащенных бригад, должны помочь освободить от оккупантов больше территории в ходе контрнаступления.

"Но мы никогда не должны недооценивать россиян. Линия фронта была статичной долгое время, российские силы смогли создать значительные оборонительные рубежи для отражения запланированного контрнаступления ВСУ", - подчеркнул он.

Напомним, ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявлял, что Украина получила всю необходимую помощь для контрнаступления.

Также мы писали, что, по словам главы МИД Украины Дмитрия Кулебы, если нашим военным не удастся деоккупировать все территории в ходе предстоящего контрнаступления, Украина подготовит следующее.

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