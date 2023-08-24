ua en ru
Чт, 24 августа News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Столтенберг считает, что Швеция осенью сможет стать членом НАТО

Четверг 24 августа 2023 21:20
UA EN RU
Столтенберг считает, что Швеция осенью сможет стать членом НАТО Фото: Генсек НАТО Йенс Столтенберг (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

Швеция сможет стать полноправным членом Североатлантического альянса уже этой осенью.

Об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг, сообщает РБК-Украина со ссылкой на SVT.

"Швеция станет членом НАТО этой осенью. Я всегда очень осторожен с конкретными датами, но настроен оптимистично", - сказал генсек.

Он уточнил, что на Вильнюсском саммите НАТО было соглашение, что как только соберется Национальное собрание Турции, они смогут ратифицировать заявку Швеции на вступление в Альянс.

Отмечается, что летом парламент Турции был закрыт, и поэтому Швеции приходится ждать, пока парламент снова откроется. Это может произойти не ранее 1 октября.

Вступление Швеции в НАТО

Следует отметить, что в последние месяцы в Швеции прошло несколько акций, во время которых сжигали или иным образом оскверняли священную мусульманскую книгу Коран. Поэтому в Багдаде сотни протестующих ворвались в посольство Скандинавской страны и подожгли его.

Шведское правительство заявило, что изучает возможности законодательного ограничения проведения подобных демонстраций.

Швеция подала заявку на вступление в НАТО еще в 2022 году, и с тех пор ее членство ратифицировали все союзники Альянса, кроме Венгрии и Турции.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
НАТО Швеция Йенс Столтенберг Турция
NEWS
Зеленский подтвердил, что Норвегия согласилась передать Украине F-16
Зеленский подтвердил, что Норвегия согласилась передать Украине F-16
DAILY
Уроки между тревогами. Как в Украине будут работать школы и к чему готовиться родителям
Катерина Гончароваруководитель РБК-Украина Travel Уроки между тревогами. Как в Украине будут работать школы и к чему готовиться родителям