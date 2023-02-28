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Столтенберг о вступлении Украины в НАТО: перспектива отдаленная, но будем поддерживать

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Хельсинки, Вторник 28 февраля 2023 12:37
Столтенберг о вступлении Украины в НАТО: перспектива отдаленная, но будем поддерживать Фото: генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Перспектива членства Украины в НАТО пока отдаленная. Однако альянс продолжит поддерживать Украину, чтобы после войны укреплять оборону.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на генсека НАТО Йенса Столтенберга во время визита в Финляндию.

"Члены НАТО ранее договорились, что Украина станет членом альянса. В то же время это отдаленная перспектива. Что сейчас важно - это обеспечить, чтобы сохранить Украину как суверенное и независимое государство, поэтому мы должны поддерживать Украину", - сказал Столтенберг.

Он добавил, что в НАТО должны помочь Украине построить крепкую оборону после окончания войны, чтобы Россия снова не начала агрессию.

Кроме того, генсек НАТО отметил важность гарантий безопасности.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что война, развязанная Россией, начала перезагрузку НАТО. Кроме того, глава государства полагает, что Украина сможет членом НАТО после победы.

В то же время генсек НАТО отметил, что в настоящее время первоочередной целью является победа Украины в войне.

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