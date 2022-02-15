Столтенберг про можливе визнання Росією "ЛДНР": порушить міжнародне право

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг назвав можливе визнання Росією так званих "ДНР" і "ЛНР" порушенням територіальної цілісності України і міжнародного права. Він також зазначив, що такий крок Москви ускладнить реалізацію Мінських угод.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресконференцію Столтенберга .

"Визнання Росією так званих "ДНР" і "ЛНР", якщо це трапиться, стане ще одним кричущим порушенням територіальної цілісності і суверенітету України", - сказав генсек НАТО.

Столтенберг уточнив, що Донецьк і Луганськ є частиною України у визнаних світовою спільнотою кордонах. Він додав, що такий крок Росії також стане порушенням міжнародного права і Мінських угод.