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Столтенберг высказался о наступлении РФ на Харьков

Фото: генсек НАТО Йенс Столтенберг (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Россия не смогла сделать ни одного большого прорыва во время наступления на Харьковском направлении. В НАТО уверены, что Украина может победить.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга.

"Это (встреча с министрами иностранных дел, - ред) придало мне большей уверенности в том, что союзники по НАТО готовы оказать поддержку Украине, чтобы она победила и остановила российских захватчиков. Войны по своей природе непредсказуемы. Но то, что мы видели сейчас, заключается в том, что Россия не смогла сделать ни одного большого прорыва", - сказал он, отвечая на вопрос, выдержит ли Харьков российское летнее наступление.

По его словам, силы России достигли незначительных территориальных достижений, но заплатили очень высокую цену.

"А сейчас оружие и боеприпасы поступают от союзников по НАТО. Поэтому я уверен, что Украина может победить", - добавил Столтенберг.

Наступление РФ на Харьковском направлении

10 мая российские войска начали новое наступление в Харьковской области, намереваясь прорвать оборону ВСУ на приграничье региона и захватить Волчанск, а позже двинуться дальше, на Харьков. Но ВСУ удалось разрушить все планы врага.

В Белом доме уже констатировали, что новое наступление России на Харьковскую область оказалось провальным. Украина эффективно остановила врага, нанеся большие потери.

Добавим, что согласно карте Deep State, в Харьковской области оккупировано 86.16 кв. км, 0,45 кв. км со стороны Глубокого и Лукьянцев и 87,20 кв.км со стороны Волчанска.

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