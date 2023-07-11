RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Столтенберг в Вильнюсе обратился к Путину: что сказал генсек

Фото: генсек НАТО Йенс Столтенберг (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Двери НАТО продолжают быть открытыми и российский диктатор Владимир Путин не имеет права вето в Альянсе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление генсека НАТО Йенса Столтенберга во время брифинга.

"Важное сообщение Путину - его война против Украины была очень большой стратегической ошибкой. Он недооценил украинские военные силы. Он пошел на войну, чтобы было меньше НАТО, а стало больше НАТО. Швеция войдет в НАТО, Финляндия вошла в НАТО. Это большая стратегическая ошибка Путина ", - сказал Столтенберг.

По его словам, членство произошло очень быстро, это впервые в истории, когда страны так быстро стали членами НАТО. Это показывает объединение и готовность НАТО.

Саммит НАТО в Вильнюсе

Сегодня в Вильнюсе стартует двухдневный саммит НАТО. Украина ожидает получить сигнал от стран-членов НАТО о том, что после войны с Россией станет следующим членом Альянса.

По словам министра иностранных дел Дмитрия Кулебы, союзники по НАТО достигли консенсуса по устранению плана действий по интеграции Украины.

Генсек Альянса Йенс Столтенберг, в свою очередь, уверен в том, что НАТО примет серьезные решения по Украине. В настоящее время страны-члены Альянса работают над завершением совместного коммюнике.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
НАТОЙенс Столтенберг