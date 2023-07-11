Столтенберг в Вильнюсе обратился к Путину: что сказал генсек

"Важное сообщение Путину - его война против Украины была очень большой стратегической ошибкой. Он недооценил украинские военные силы. Он пошел на войну, чтобы было меньше НАТО, а стало больше НАТО. Швеция войдет в НАТО, Финляндия вошла в НАТО. Это большая стратегическая ошибка Путина ", - сказал Столтенберг.



По его словам, членство произошло очень быстро, это впервые в истории, когда страны так быстро стали членами НАТО. Это показывает объединение и готовность НАТО.

Саммит НАТО в Вильнюсе

Сегодня в Вильнюсе стартует двухдневный саммит НАТО. Украина ожидает получить сигнал от стран-членов НАТО о том, что после войны с Россией станет следующим членом Альянса.

По словам министра иностранных дел Дмитрия Кулебы, союзники по НАТО достигли консенсуса по устранению плана действий по интеграции Украины.

Генсек Альянса Йенс Столтенберг, в свою очередь, уверен в том, что НАТО примет серьезные решения по Украине. В настоящее время страны-члены Альянса работают над завершением совместного коммюнике.