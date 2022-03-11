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Столтенберг закликав європейські країни НАТО збільшити оборонні бюджети

Автор: Наталія Юрченко

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг звернувся до європейських союзників. Він закликав країни збільшити оборонні бюджети через вторгнення Росії в Україну.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на NTV.

Столтенберг нагадав, що Німеччина після початку військових подій в Україні збільшила фінансування військової сфери. Генсек додав, що порекомендував усім європейським союзникам вчинити подібним чином.

"Ми закликали всіх наших членів збільшити свої бюджети. Європейські союзники повинні збільшити свої оборонні бюджети", - заявив він.

Нагадавши, уряд України перенаправив видатки із загального фонду державного бюджету у розмірі 50 млрд гривень на оборону.

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