Столтенберг закликав європейські країни НАТО збільшити оборонні бюджети

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг звернувся до європейських союзників. Він закликав країни збільшити оборонні бюджети через вторгнення Росії в Україну.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на NTV.
Столтенберг нагадав, що Німеччина після початку військових подій в Україні збільшила фінансування військової сфери. Генсек додав, що порекомендував усім європейським союзникам вчинити подібним чином.
"Ми закликали всіх наших членів збільшити свої бюджети. Європейські союзники повинні збільшити свої оборонні бюджети", - заявив він.
Нагадавши, уряд України перенаправив видатки із загального фонду державного бюджету у розмірі 50 млрд гривень на оборону.
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