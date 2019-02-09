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Столтенберг закликав ЄС не відмовлятися від спільних ядерних місій

Новини » Політика    09.02.2019 - 10:35
Столтенберг закликав ЄС не відмовлятися від спільних ядерних місій
Фото: Йенс Столтенберг (nato.int)

На території Німеччини зберігається приблизно 20 одиниць американської ядерної зброї

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявив, що європейці повинні брати участь у спільних ядерних місій в рамках НАТО. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Funke.

Столтенберг вважає, що "мета НАТО - світ без ядерної зброї", однак не можна відмовлятися від нього в односторонньому порядку.

"Поділ ядерної відповідальності важливо для НАТО. І я закликаю до того, щоб якомога більше партнерів по альянсу, включаючи Німеччину, були частиною цієї відповідальності", - сказав він.

У виданні пишуть, що згідно з неофіційними даними, на території Німеччини зберігається приблизно 20 одиниць американської ядерної зброї, яка була перевезена в середині минулого століття.

Нагадаємо, Міноборони РФ закликало США знищити розгорнуті на суші універсальні пускові установки Мк-41, розроблені для проведення запуску крилатих ракет Tomahawk. США відповіли на заяву РФ і зазначили, що їхні пускові установки повністю відповідають критеріям Договору про РСМД.

РБК-Україна писало, президент США Дональд Трамп заявив, що США розроблять відповідні озброєння у відповідь на порушення Москвою Договору про ракети середньої і меншої дальності.

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