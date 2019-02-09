Столтенберг закликав ЄС не відмовлятися від спільних ядерних місій

На території Німеччини зберігається приблизно 20 одиниць американської ядерної зброї
Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявив, що європейці повинні брати участь у спільних ядерних місій в рамках НАТО. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Funke.
Столтенберг вважає, що "мета НАТО - світ без ядерної зброї", однак не можна відмовлятися від нього в односторонньому порядку.
"Поділ ядерної відповідальності важливо для НАТО. І я закликаю до того, щоб якомога більше партнерів по альянсу, включаючи Німеччину, були частиною цієї відповідальності", - сказав він.
У виданні пишуть, що згідно з неофіційними даними, на території Німеччини зберігається приблизно 20 одиниць американської ядерної зброї, яка була перевезена в середині минулого століття.
Нагадаємо, Міноборони РФ закликало США знищити розгорнуті на суші універсальні пускові установки Мк-41, розроблені для проведення запуску крилатих ракет Tomahawk. США відповіли на заяву РФ і зазначили, що їхні пускові установки повністю відповідають критеріям Договору про РСМД.
РБК-Україна писало, президент США Дональд Трамп заявив, що США розроблять відповідні озброєння у відповідь на порушення Москвою Договору про ракети середньої і меншої дальності.