ru ua
News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору

Столтенберг закликав ЄС не дублювати НАТО в сфері оборони

Новость на русском →
Понеділок 11 жовтня 2021 22:32
Столтенберг закликав ЄС не дублювати НАТО в сфері оборони Фото: Єнс, Столтенберг, генеральний секретар НАТО (facebook.com/NATO)
Автор: Сергій Пишкін

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг закликав ЄС не дублювати дії альянсу у сфері оборони. Втім, він вітає активізацію зусиль союзу.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Північноатлантичного Альянсу.

Під час виступу на засіданні парламентської асамблеї НАТО, Столтенберг відзначив, що у світі спостерігається потреба в трансатлантичній єдності, оскільки сьогоднішні потреби є доволі складними для розв’язання.

"Фактично, потреба в трансатлантичній єдності зараз більша, ніж будь-коли після закінчення холодної війни. Проблеми, з якими ми стикаємося, набагато складніші від тих, які певна країна або континент може вирішити самотужки", - заявив генсек НАТО.

Попри те, що він вітає активізацію зусиль ЄС у сфері оборони, Столтенберг застеріг союз від дублювання НАТО.

"Але ці зусилля не повинні дублювати НАТО. Наші країни мають обмежені ресурси й тільки один набір сил. І нам потрібно використовувати їх найкращим чином", - зауважив Столтенберг.

Читайте РБК-Україна в Google News
НАТО Єнс Столтенберг
NEWS
Транспорт по COVID-сертифікатам: коли почнуть діяти нові обмеження
Транспорт по COVID-сертифікатам: коли почнуть діяти нові обмеження
DAILY
Ударна хвиля. Як швидко Україна наближається до піку епідемії "ковіду"
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Ударна хвиля. Як швидко Україна наближається до піку епідемії "ковіду"