Столтенберг закликав ЄС не дублювати НАТО в сфері оборони

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг закликав ЄС не дублювати дії альянсу у сфері оборони. Втім, він вітає активізацію зусиль союзу.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Північноатлантичного Альянсу.

Під час виступу на засіданні парламентської асамблеї НАТО, Столтенберг відзначив, що у світі спостерігається потреба в трансатлантичній єдності, оскільки сьогоднішні потреби є доволі складними для розв’язання.

"Фактично, потреба в трансатлантичній єдності зараз більша, ніж будь-коли після закінчення холодної війни. Проблеми, з якими ми стикаємося, набагато складніші від тих, які певна країна або континент може вирішити самотужки", - заявив генсек НАТО.

Попри те, що він вітає активізацію зусиль ЄС у сфері оборони, Столтенберг застеріг союз від дублювання НАТО.

"Але ці зусилля не повинні дублювати НАТО. Наші країни мають обмежені ресурси й тільки один набір сил. І нам потрібно використовувати їх найкращим чином", - зауважив Столтенберг.