Столтенберг закликав членів НАТО збільшувати витрати на оборону через "агресивні дії" РФ

Генеральний секретар НАТО Йенс Столтенберг закликав членів Військового комітету НАТО продовжувати збільшувати витрати на оборону. Зокрема через дії Росії.

Про це йдеться в заяві Столтенберга.

Він наполягає, що НАТО має залишатися у змозі протистояти викликам "в більш непередбачуваному і конкурентному світі".

Столтенберг закликав союзників інвестувати "в сучасні можливості та підвищувати готовність збройних сил протистояти глобальним викликам, таким як агресивні дії Росії, тероризм і ризики від підйому Китаю".

Раніше стало відомо, що президент США Джо Байден провів телефонні переговори з генеральним секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом. Вони обговорили питання співробітництва.

Нагадаємо, Столтенберг заявляв, що Росія нарощує військову міць в окупованому Криму. НАТО розширить свою присутність в регіоні Чорного моря, а також посилить допомогу Україні та Грузії.