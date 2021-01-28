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Столтенберг закликав членів НАТО збільшувати витрати на оборону через "агресивні дії" РФ

Автор: Даша Харченко

Генеральний секретар НАТО Йенс Столтенберг закликав членів Військового комітету НАТО продовжувати збільшувати витрати на оборону. Зокрема через дії Росії.

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Про це йдеться в заяві Столтенберга.

Він наполягає, що НАТО має залишатися у змозі протистояти викликам "в більш непередбачуваному і конкурентному світі".

Столтенберг закликав союзників інвестувати "в сучасні можливості та підвищувати готовність збройних сил протистояти глобальним викликам, таким як агресивні дії Росії, тероризм і ризики від підйому Китаю".

Раніше стало відомо, що президент США Джо Байден провів телефонні переговори з генеральним секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом. Вони обговорили питання співробітництва.

Нагадаємо, Столтенберг заявляв, що Росія нарощує військову міць в окупованому Криму. НАТО розширить свою присутність в регіоні Чорного моря, а також посилить допомогу Україні та Грузії.

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